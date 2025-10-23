Découvrir et Transmettre la nature Bergerac
Bergerac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-25
Atelier de 2h30 pour adultes désireux de raviver leur inspiration pour explorer et communiquer sur la nature de façon ludique et sensorielle.
Réservation obligatoire .
Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 54 16 66 essaimerauxjardins@lilo.org
