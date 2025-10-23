Découvrir et transmettre la nature Vergt

Découvrir et transmettre la nature

Vergt Dordogne

Atelier de 2h30 pour les adultes désireux de raviver leur inspiration pour explorer et communiquer sur la nature de façon ludique et sensorielle

Partage de savoirs

accéssible à tous .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 51 41 66 essaimerauxjardins@lilo.org

