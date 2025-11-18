Découvrir, fouiller, partager des données de recherche : quels apports et limites de l’IA ? MSHB (Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne) Rennes Mercredi 21 janvier 2026, 09h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription, gratuit

Une journée d’étude, mercredi 21 janvier 2026, organisée par l’atelier ARDoISE et la Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne

La troisième Journée d’étude de l’atelier ARDoISE (atelier rennais de la donnée) se tiendra le 21 janvier 2026 à la MSHB (Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne), co-organisatrice de l’événement.

**Programme et inscription** sur le site [Sciencesconf](https://je2026-ardoise.sciencesconf.org).

**Pour les doctorants du Collège doctoral de Bretagne**, inscription sur [Amethis](https://amethis.doctorat.org/amethis-client/formation/gestion/formation/3491).

Chercheuses, chercheurs et ingénieurs de divers domaines disciplinaires présenteront comment l’intelligence artificielle est inscrite dans leur projet de recherche ou leurs infrastructures, et quels sont les enjeux des technologies d’IA pour la découvrabilité, la fouille ou encore le partage des données de la recherche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-21T17:30:00.000+01:00

https://je2026-ardoise.sciencesconf.org

MSHB (Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne) 2 avenue Gaston Berger – Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine