DÉCOUVRIR LA CONSTITUTION DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI, UNE VILLE SINGULIÈRE Pôle Patrimoine _ CIAP Saint-Laurent-du-Maroni

DÉCOUVRIR LA CONSTITUTION DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI, UNE VILLE SINGULIÈRE Vendredi 19 septembre, 08h30, 14h00 Pôle Patrimoine _ CIAP Guyane

Événement gratuit à destination des scolaires. Pour toute réservation s’adresser au 0594 31 42 82 // secretariat@caueguyane.fr

Nombre de classes limitées.

DECOUVRIR LA CONSTITUTION DE SAINT-LAURENT-DU-MARONI, UNE VILLE SINGULIERE

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en septembre prochain, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Guyane (CAUE) en partenariat avec le Pôle patrimoine de la ville de Saint-Laurent du Maroni, propose une action destinée aux scolaires.

Cette initiative vise à faire découvrir la constitution de Saint-Laurent-du-Maroni, une ville singulière, fondée en 1878 et conçue selon un tracé géométrique, à l’instar de certaines villes romaines inscrites au patrimoine mondial.

Au cours de cette journée, les élèves découvriront l’organisation spatiale unique de la ville, distinguant les quartiers officiel, pénitentiaire et le village colonial. Ils exploreront également la méthode de composition des îlots en damier. Cette activité leur offrira une approche originale de l’histoire et des mathématiques, en les invitant à effectuer des tracés sans outil de mesure, comme le faisaient les constructeurs de l’époque.

Le déroulement de la journée s’articulera autour de plusieurs activités :

• Une présentation projetée révélera la composition de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni.

• Dans une cour ou sur une surface adaptée, les élèves réaliseront un exercice de tracé à la corde matérialisant une grille, pour comprendre les principes de proportion et d’échelle de manière concrète.

• Si la proximité le permet, une visite guidée emmènera les élèves sur le terrain pour une compréhension approfondie des principes géométriques qui ont façonné l’identité de la ville.

• Enfin, sur tables et sur feuilles, les élèves seront invités à appliquer leurs connaissances en s’exerçant à dessiner le quartier du village

Ce sera l’occasion pour les élèves de Saint Laurent du Maroni de mieux connaître leur patrimoine et de s’approprier l’histoire de leur ville.

Pôle Patrimoine _ CIAP 97320 Saint -laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane

Journées européennes du patrimoine 2025

©Caue de Guyane