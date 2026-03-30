Découvrir la coopérative d’habitants La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 18:30 – 20:30

Gratuit : non Gratuit sur inscription

Certains projets d’habitat participatif se montent en coopérative d’habitants. Quelles sont les spécificités de ce statut ? Comment ça fonctionne ? Pour quelles raisons faire ce choix de montage ? Venez le découvrir lors de cette rencontre mensuelle.Une rencontre animée par l’association L’Echo-HabitantsLes rencontres mensuelles de l’habitat participatif :Organisées conjointement ou à tour de rôle avec Nantes Métropole et les associations L’Echo-habitants et Hal’âge, les rencontres mensuelles de l’habitat participatif permettent aux participantes et participants de prendre connaissance de ce sujet complexe,aux multiples facettes.

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/Qwf



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