Découvrir la coopérative d’habitants La Maison de l’Habitant Nantes

Découvrir la coopérative d'habitants La Maison de l'Habitant

Découvrir la coopérative d’habitants La Maison de l’Habitant Nantes mercredi 29 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 18:30 – 20:30
Gratuit : non Gratuit sur inscription  

Certains projets d’habitat participatif se montent en coopérative d’habitants. Quelles sont les spécificités de ce statut ? Comment ça fonctionne ? Pour quelles raisons faire ce choix de montage ? Venez le découvrir lors de cette rencontre mensuelle.Une rencontre animée par l’association L’Echo-HabitantsLes rencontres mensuelles de l’habitat participatif :Organisées conjointement ou à tour de rôle avec Nantes Métropole et les associations L’Echo-habitants et Hal’âge, les rencontres mensuelles de l’habitat participatif permettent aux participantes et participants de prendre connaissance de ce sujet complexe,aux multiples facettes.

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/Qwf


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