Découvrir la faune et la flore de la Vallée de l’Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières

La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-13 14:00:00
fin : 2025-07-13

Début : 2025-07-13 14:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Venez découvrir la faune et la flore des bords de l’Aigre avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire accompagné par Sylvie, Conservatrice bénévole. Vous pouvez apporter vos appareils photos.

Inscription obligatoire.

Prévoir de bonnes chaussures. .

La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48

English :

Come and discover the flora and fauna of the banks of the Aigre with the Conservatoire des Espaces Naturels Centre-Val de Loire, accompanied by Sylvie, a volunteer conservator. Bring your cameras.

German :

Entdecken Sie mit dem Conservatoire des Espaces Naturels Centre-Val de Loire die Fauna und Flora am Ufer des Aigre, begleitet von Sylvie, einer ehrenamtlichen Naturschützerin. Sie können Ihre Fotoapparate mitbringen.

Italiano :

Venite a scoprire la flora e la fauna delle rive dell’Aigre con il Conservatoire des Espaces Naturels Centre-Val de Loire, accompagnati da Sylvie, conservatrice volontaria. Portate le vostre macchine fotografiche.

Espanol :

Venga a descubrir la fauna y la flora de las orillas del Aigre con el Conservatoire des Espaces Naturels Centre-Val de Loire, acompañado por Sylvie, conservadora voluntaria. Traiga su cámara de fotos.

