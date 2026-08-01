Découvrir la forêt de demain rue d’Épinal Destord

Informations pratiques

Destord

Découvrir la forêt de demain

rue d’Épinal Mairie Destord Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Cette sortie nature se veut ludique et participative à travers la présentation d’une vingtaine d’essences d’arbres, tout en abordant la biodiversité, la sylviculture et la plantation de nouvelles essences, afin de préserver la forêt de demain.

Cette animation est proposée en partenariat avec ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, forestiers privés des Vosges.Tout public

4 .

rue d’Épinal Mairie Destord 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33

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English :

This nature outing is designed to be fun and interactive, featuring an introduction to about twenty tree species, while also covering biodiversity, silviculture, and the planting of new tree species, all with the goal of preserving the forest of tomorrow.

This event is offered in partnership with %BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF%BF, private foresters from the Vosges region.

L’événement Découvrir la forêt de demain Destord a été mis à jour le 2026-08-06 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES