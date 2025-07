Découvrir la maison bois Pontenx-les-Forges

Découvrir la maison bois Pontenx-les-Forges mardi 29 juillet 2025.

Découvrir la maison bois

Parking Mairie Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Le bois est un matériel qui possède de grandes qualités (esthétique, durable, léger, solide). L’entreprise Pallas , entreprise spécialisée dans la rénovation et la construction d’habitats traditionnels vous confiera au cours de la visite ses secrets de fabrication.

Après la découverte de l’atelier de fabrication et de montage, vous visiterez selon le cas soit l’un des chantiers soit des exemples d’ouvrages (maison, escalier, charpentes…). Visite commentée par le chef d’entreprise

Heure et lieu de RDV 9h30 Parking Mairie de Pontenx-Les-Forges

Durée 2h30

Gratuit

Maxi 25 pers

Mini 4 pers

Prévoir véhicule personnel, chaussures fermées type basket et pantalon long, gilet haute visibilité.

Réservations https://reservation.mimizan-tourisme.com/

L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées Visites réservées aux individuels couples et familles .

Parking Mairie Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Découvrir la maison bois

German : Découvrir la maison bois

Italiano :

Espanol : Découvrir la maison bois

L’événement Découvrir la maison bois Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2025-04-08 par OT Mimizan