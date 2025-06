Découvrir la Maison du Projet Granville 1 juillet 2025 07:00

Manche

Découvrir la Maison du Projet Maison du Projet Granville Manche

Pour la quatrième année consécutive, la Maison du Projet ouvre ses portes au public, au sein du Logis du Roi qui abritait, jusqu’en 2015, le Musée d’art et d’histoire de Granville.

Après les travaux de recherches archéologiques et documentaires, la photogrammétrie (restituée cet été sous la forme d’une courte vidéo), le curage, ou encore le désamiantage du Logis du Roi, c’est le Centre de conservation qui sera à l’honneur cette année. En effet, grâce à des subventions exceptionnelles de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le projet d’aménagement des ailes sud et ouest du bâtiment, pour abriter l’ensemble des collections municipales, va commencer ces prochains mois.

Les visiteurs qui passent les portes de la Maison du Projet peuvent alors découvrir comment sont conservées les collections durant cette période d’études et de réflexion. Le travail des équipes autour des collections pléthoriques du Musée d’art et d’histoire est considérable bien que souvent à l’abri des regards.

Pour mieux comprendre le métier de régisseur, le service des publics a conçu un jeu accessible à tous afin de découvrir les matériaux utilisés, les facteurs d’altérations des œuvres, les objets, et répondre à l’une des questions que les régisseurs se posent souvent cet objet est-il dans un état stable, permettant sa bonne présentation en exposition ?

La Maison du Projet est un lieu d’échange, d’apprentissage et de découverte entièrement gratuit. En juillet et août, elle est ouverte du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h. Le Jardin de l’œuvre, qui jouxte la Maison du Projet, et qui offre une vue à couper le souffle sur le port de Granville et le sud de la cité corsaire, est également ouvert pour un moment de détente et de verdure.

Du 1er juillet au 31 août, ouvert du mercredi au dimanche.

Gratuit pour tous, sans réservation.

Maison du Projet

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.artethistoire@ville-granville.fr

English : Découvrir la Maison du Projet

For the fourth year running, the Maison du Projet opens its doors to the public in the Logis du Roi, which until 2015 housed Granville?s Museum of Art and History.

After archaeological and documentary research, photogrammetry (to be shown this summer in the form of a short video), dredging and asbestos removal at the Logis du Roi, this year?s spotlight will be on the Conservation Centre. Thanks to exceptional subsidies from the Direction Régionale des Affaires Culturelles, the project to fit out the south and west wings of the building, to house all the municipal collections, will begin in the coming months.

Visitors passing through the doors of the Maison du Projet will be able to discover how the collections have been preserved during this period of study and reflection. The work carried out by the teams around the Museum of Art and History?s plethora of collections is considerable, although often hidden from view.

In order to better understand the job of the curator, the visitors? service has designed a game that is accessible to all, enabling visitors to discover the materials used, the factors involved in the deterioration of works of art and objects, and to answer one of the questions that curators often ask themselves: is this object in a stable condition that will enable it to be displayed properly?

The Maison du Projet is a place of exchange, learning and discovery, entirely free of charge. In July and August, it is open from Wednesday to Sunday, 2:30 pm to 6 pm. The Jardin de l??uvre, which adjoins the Maison du Projet and offers a breathtaking view of Granville harbour and the south of the corsair town, is also open for a moment of relaxation and greenery.

From July 1 to August 31, open Wednesday to Sunday.

Free for all, no reservation required.

German :

Im vierten Jahr in Folge öffnet das Maison du Projet seine Türen für die Öffentlichkeit. Es befindet sich im Logis du Roi, in dem bis 2015 das Musée d’art et d’histoire de Granville untergebracht war.

Nach den archäologischen und dokumentarischen Forschungsarbeiten, der Photogrammetrie (die diesen Sommer in Form eines kurzen Videos gezeigt wurde), dem Ausräumen und der Asbestsanierung des Logis du Roi steht dieses Jahr das Konservierungszentrum im Mittelpunkt des Interesses. Dank der außerordentlichen Subventionen der Direction Régionale des Affaires Culturelles wird in den nächsten Monaten mit dem Ausbau des Süd- und Westflügels des Gebäudes begonnen, um die gesamten städtischen Sammlungen unterzubringen.

Besucher, die durch die Türen des Projekthauses gehen, können dann sehen, wie die Sammlungen während dieser Zeit der Studien und Überlegungen aufbewahrt werden. Die Arbeit der Teams rund um die umfangreichen Sammlungen des Musée d’art et d’histoire ist enorm, auch wenn sie oftmals vor den Blicken der Öffentlichkeit verborgen bleibt.

Um den Beruf des Museumsleiters besser zu verstehen, hat die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ein für alle zugängliches Spiel entwickelt, in dem es darum geht, die verwendeten Materialien, die Faktoren, die die Werke und Objekte verändern können, zu entdecken und eine der Fragen zu beantworten, die sich die Museumsleiter oft stellen: Ist dieses Objekt in einem stabilen Zustand, der eine gute Präsentation in der Ausstellung ermöglicht?

Das Projekthaus ist ein Ort des Austauschs, des Lernens und der Entdeckung, der völlig kostenlos ist. Im Juli und August ist es von Mittwoch bis Sonntag von 14:30 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Jardin de l’uvre, der an das Projekthaus angrenzt und einen atemberaubenden Blick auf den Hafen von Granville und den Süden der Korsarenstadt bietet, ist ebenfalls geöffnet und lädt zum Entspannen und Verweilen im Grünen ein.

Vom 1. Juli bis 31. August, geöffnet von Mittwoch bis Sonntag.

Kostenlos für alle, keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Per il quarto anno consecutivo, la Maison du Projet apre le sue porte al pubblico nel Logis du Roi, che fino al 2015 ospitava il Museo d’Arte e Storia di Granville.

Dopo le ricerche archeologiche e documentarie, la fotogrammetria (mostrata quest’estate sotto forma di un breve video), la pulizia e la rimozione dell’amianto dal Logis du Roi, quest’anno è il Centro di conservazione a essere sotto i riflettori. Grazie alle eccezionali sovvenzioni della Direction Régionale des Affaires Culturelles, nei prossimi mesi inizierà il progetto di allestimento delle ali sud e ovest dell’edificio, per ospitare tutte le collezioni comunali.

I visitatori che varcheranno le porte della Maison du Projet potranno scoprire come vengono conservate le collezioni durante questo periodo di studio e riflessione. Le équipe che si occupano della pletora di collezioni del Musée d’art et d’histoire svolgono un grande lavoro, anche se spesso nascosto alla vista.

Per farvi capire meglio il lavoro del curatore, il servizio visitatori ha ideato un gioco accessibile a tutti, che vi aiuterà a scoprire i materiali utilizzati, i fattori che possono influenzare le opere d’arte e gli oggetti stessi, e a rispondere a una delle domande che i curatori si pongono spesso: questo oggetto è in condizioni stabili per poter essere esposto correttamente?

La Maison du Projet è un luogo di scambio, apprendimento e scoperta, completamente gratuito. Nei mesi di luglio e agosto è aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 14.30 alle 18.00. Il Jardin de l??uvre, che confina con la Maison du Projet e offre una vista mozzafiato sul porto di Granville e sul sud della città corsara, è anch’esso aperto per un momento di relax e di verde.

Dal 1° luglio al 31 agosto, aperto da mercoledì a domenica.

Gratuito per tutti, senza obbligo di prenotazione.

Espanol :

Por cuarto año consecutivo, la Maison du Projet abre sus puertas al público en el Logis du Roi, que hasta 2015 albergó el Museo de Arte e Historia de Granville.

Tras las investigaciones arqueológicas y documentales, la fotogrametría (presentada este verano en forma de un breve vídeo), la limpieza y la retirada del amianto del Logis du Roi, es el Centro de Conservación el que será el centro de atención este año. Gracias a las excepcionales subvenciones de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, en los próximos meses se iniciará el proyecto de acondicionamiento de las alas sur y oeste del edificio, destinadas a albergar todas las colecciones municipales.

Los visitantes que crucen las puertas de la Maison du Projet podrán descubrir cómo se conservan las colecciones durante este periodo de estudio y reflexión. Los equipos que trabajan en la plétora de colecciones del Museo de Arte e Historia realizan un gran trabajo, aunque a menudo quede oculto a la vista.

Para que comprenda mejor el trabajo del conservador, el servicio de visitantes ha diseñado un juego accesible a todos, que le ayudará a descubrir los materiales utilizados, los factores que pueden afectar a las obras de arte y a los propios objetos, y a responder a una de las preguntas que a menudo se hacen los conservadores: ¿se encuentra este objeto en un estado estable para poder exponerlo correctamente?

La Maison du Projet es un lugar de intercambio, aprendizaje y descubrimiento, totalmente gratuito. En julio y agosto, está abierta de miércoles a domingo, de 14.30 a 18.00 horas. El Jardin de l??uvre, contiguo a la Maison du Projet y que ofrece una vista impresionante sobre el puerto de Granville y el sur de la ciudad corsaria, también está abierto para disfrutar de un momento de relajación y verdor.

Del 1 de julio al 31 de agosto, abierto de miércoles a domingo.

Gratis para todos, no es necesario reservar.

