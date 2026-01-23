DECOUVRIR LA MER Thury-Harcourt-le-Hom

DECOUVRIR LA MER

1 Rue de Condé Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 13:30:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Atelier dessin, tu aimes dessiner, peindre, t’exprimer ? Eurojeunes, le plus grand concours de dessin international attend ton œuvre. Au Crédit Mutuel de Thury-Harcourt de 13h30 à 17h00 le mercredi 18 février !

1 Rue de Condé Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 36 26 19

English : DECOUVRIR LA MER

Drawing workshop, do you like to draw, paint and express yourself? Eurojeunes, the biggest international drawing competition, is waiting for your work. At the Crédit Mutuel in Thury-Harcourt from 1.30pm to 5pm on Wednesday 18 February!

