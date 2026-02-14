Découvrir la musique baroque avec le mythe de Castor et Pollux à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

Découvrir la musique baroque avec le mythe de Castor et Pollux à la Bibliothèque de la Cité 24 – 26 février Bibliothèque de la Cité

Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T15:00:00+01:00 – 2026-02-24T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T15:00:00+01:00 – 2026-02-26T16:00:00+01:00

Le temps d’un atelier, les enfants découvriront la musique baroque à travers le mythe de Castor et Pollux et l’opéra du même nom. À cette occasion, une artiste intervenante du Grand Théâtre leur présentera la viole de gambe, instrument baroque emblématique, accompagnée d’une chanteuse lyrique.

En partenariat avec le Grand Théâtre de Genève.

Attention : il s’agit du même atelier répété trois fois.

Gratuit, sur inscription

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/permalink/PN-303b7781-344b-48a2-b2b9-393fb6a14097 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Une découverte de la musique baroque pour les enfants durant les vacances de février

123rf