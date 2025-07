Découvrir la permaculture L’Épicentre Merville-Franceville-Plage

Découvrir la permaculture L’Épicentre Merville-Franceville-Plage jeudi 17 juillet 2025.

Découvrir la permaculture

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17 20:00:00

2025-07-17 2025-08-14

C’est un mot abondamment relayé depuis quelques années. Pourtant, il existe depuis bientôt cinquante ans.

Alors, qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? Titulaire depuis 2015 du Permaculture Design Course, Constance, paysagiste en permaculture, vous en explique les principes généraux et répond à vos questions.

Sur inscription uniquement.

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 26 03 30 91 epimerville@gmail.com

English : Découvrir la permaculture

It’s a word that’s been bandied about a lot in recent years. Yet it’s been around for nearly fifty years.

So, what is it? What’s it good for? Having completed the Permaculture Design Course in 2015, Constance, a permaculture landscaper, explains the general principles and answers your questions.

Registration required.

German : Découvrir la permaculture

Es ist ein Wort, das in den letzten Jahren vielfach verwendet wurde. Dabei gibt es ihn schon seit fast fünfzig Jahren.

Was ist es also? Wozu dient es? Constance, seit 2015 Inhaberin des Permaculture Design Course, erklärt Ihnen die allgemeinen Prinzipien der Permakultur und beantwortet Ihre Fragen.

Nur mit Anmeldung.

Italiano :

È una parola di cui si parla molto negli ultimi anni. Eppure esiste da quasi cinquant’anni.

Che cos’è, dunque? A cosa serve? Dopo aver completato il corso di progettazione in permacultura nel 2015, Constance, giardiniera paesaggista permacultrice, spiega i principi generali e risponde alle vostre domande.

È richiesta la registrazione.

Espanol :

Es una palabra muy utilizada en los últimos años. Sin embargo, existe desde hace casi cincuenta años.

¿Qué es? ¿Para qué sirve? Tras completar el Curso de Diseño de Permacultura en 2015, Constance, paisajista de permacultura, explica los principios generales y responde a tus preguntas.

Inscripción obligatoria.

