Découvrir la pointe d’Agon au rythme des marées Route de la Pointe Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Découvrir la pointe d’Agon au rythme des marées

Route de la Pointe Premier parking Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Visite guidée nature. Au loin un château, un phare et une ferme. Comment retrouver l’histoire du littoral à travers le paysage ? Une balade les pieds dans le sable entre mer et moutons. .

Route de la Pointe Premier parking Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Découvrir la pointe d’Agon au rythme des marées

L’événement Découvrir la pointe d’Agon au rythme des marées Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme