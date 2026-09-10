Découvrir la restauration des vitraux de l’Église des petits camps, Église saint Blaise, Les Mées

Informations pratiques

Découvrir la restauration des vitraux de l’Église des petits camps Dimanche 20 septembre, 10h00 Église saint Blaise Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Blaise des Mées ouvrira ses portes le dimanche 20 septembre, de 10h à 18h, pour permettre à tous de (re)découvrir cet édifice sous un jour nouveau.

Cette ouverture sera l’occasion de mettre en valeur la restauration des vitraux de l’église, menée entre 2022 et 2025 sous la direction de Madame Bernadette Ollivier (Atelier du Vitrail, Forcalquier), en collaboration avec l’entreprise verrière En Verre Contre Tout (Castres). Un travail minutieux, salué par l’inauguration officielle du 21 mai 2026, qui a permis de redonner tout leur éclat à ces vitraux.

Une exposition de photographies sera également proposée sur place, retraçant les différentes étapes du chantier de restauration.

Entrée libre et gratuite.

Église saint Blaise les petits camps – DABISSE – 04190 LES MÉES Les Mées 04190 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Blaise des Mées ouvrira ses portes le dimanche 20 septembre, de 10h à 18h, pour permettre à tous de (re)découvrir cet édifice sous…

©bernadetteolivier