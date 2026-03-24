Découvrir la roselière et ses habitants

Parking du Site de Chantecoq entre Giffaumont et Arrigny Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Héron cendré et pourpré, Garde-bœuf, Bihoreau gris, Aigrette garzette, Phragmite des joncs, Rousserole, Bruant des roseaux… sont quelques unes des espèces qui profitent des épaisses roselières qui bordent certains secteurs du lac-réservoir en cette période.

En 2025, le site a ainsi accueilli pour la 1ère fois, la nidification de la Spatule blanche. Classé en Réserve nationale de chasse et de faune sauvage, le lac du Der-Chantecoq est un site ornithologique d’importance européenne. Grâce à la gestion qui y est mise en œuvre, il offre en toute saison l’occasion d’observer une multitude d’oiseaux qui profitent de la diversité des milieux.

La LPO Champagne-Ardenne vous invite le dimanche 3 mai à découvrir la roselière, habitats emblématiques des zones humides et ses habitants. Sur réservation.Gratuit. .

Parking du Site de Chantecoq entre Giffaumont et Arrigny Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

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English :

L’événement Découvrir la roselière et ses habitants Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne