Découvrir la roselière et ses habitants Giffaumont-Champaubert
Découvrir la roselière et ses habitants Giffaumont-Champaubert dimanche 3 mai 2026.
Découvrir la roselière et ses habitants
Parking du Site de Chantecoq entre Giffaumont et Arrigny Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Tout public
Héron cendré et pourpré, Garde-bœuf, Bihoreau gris, Aigrette garzette, Phragmite des joncs, Rousserole, Bruant des roseaux… sont quelques unes des espèces qui profitent des épaisses roselières qui bordent certains secteurs du lac-réservoir en cette période.
En 2025, le site a ainsi accueilli pour la 1ère fois, la nidification de la Spatule blanche. Classé en Réserve nationale de chasse et de faune sauvage, le lac du Der-Chantecoq est un site ornithologique d’importance européenne. Grâce à la gestion qui y est mise en œuvre, il offre en toute saison l’occasion d’observer une multitude d’oiseaux qui profitent de la diversité des milieux.
La LPO Champagne-Ardenne vous invite le dimanche 3 mai à découvrir la roselière, habitats emblématiques des zones humides et ses habitants. Sur réservation.Gratuit. .
Parking du Site de Chantecoq entre Giffaumont et Arrigny Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découvrir la roselière et ses habitants Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne