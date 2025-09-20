Découvrir la ville autrement Enquête interactive à Yssingeaux-sur-Mer Journées du Patrimoine Yssingeaux

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Jeu interactif pour petits et grands avec l’application gratuite Baludik ! Devenez enquêteur en suivant l’exposition du projet Yssingeaux, cité de bord de mer. Découvrez ou redécouvrez le centre-ville au travers de cette enquête !

Centre-Ville Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

English :

Interactive game for young and old with the free Baludik app! Become an investigator and follow the exhibition of the Yssingeaux, cité de bord de mer project. Discover or rediscover the town center through this investigation!

German :

Interaktives Spiel für Groß und Klein mit der kostenlosen App Baludik! Werden Sie zum Ermittler, indem Sie der Ausstellung des Projekts Yssingeaux, cité de bord de mer folgen. Entdecken oder wiederentdecken Sie das Stadtzentrum durch diese Untersuchung!

Italiano :

Gioco interattivo per grandi e piccini con l’applicazione gratuita Baludik! Diventate investigatori e seguite la mostra del progetto Yssingeaux, cité de bord de mer. Scoprite o riscoprite il centro della città attraverso questa indagine!

Espanol :

¡Juego interactivo para grandes y pequeños con la aplicación gratuita Baludik! Conviértase en investigador y siga la exposición del proyecto Yssingeaux, cité de bord de mer. ¡Descubre o redescubre el centro de la ciudad a través de esta investigación!

