Découvrir le château de Laval Laval

Place de la Trémoille Laval Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Début : 2025-08-26 11:00:00

fin : 2025-08-29 17:15:00

2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

Monument emblématique de la ville, le château de dévoile ses multiples facettes, de la charpente exceptionnelle de son donjon à sa mystérieuse chapelle romane en crypte. Une plongée dans 1000 ans d’histoire et d’architecture !

Visites commentées du donjon à 11h, 14h15 et 16h30

Durée 30 min

Tarif 3 €

Visites commentées du château à 15h

Durée 1h

Tarif 6€

Gratuité pour les -26 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap .

Place de la Trémoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 30 patrimoine@laval.fr

English :

An emblematic monument of the town, the château reveals its many facets, from the exceptional framework of its keep to its mysterious Romanesque crypt chapel. A plunge into 1000 years of history and architecture!

German :

Als Wahrzeichen der Stadt enthüllt das Schloss von seine zahlreichen Facetten, vom außergewöhnlichen Gebälk seines Bergfrieds bis hin zu seiner mysteriösen romanischen Kapelle in der Krypta. Ein Eintauchen in 1000 Jahre Geschichte und Architektur!

Italiano :

Monumento emblematico della città, il castello svela le sue molteplici sfaccettature, dall’eccezionale struttura del mastio alla misteriosa cappella romanica della cripta. Un tuffo in 1000 anni di storia e architettura!

Espanol :

Monumento emblemático de la ciudad, el castillo revela sus múltiples facetas, desde el excepcional entramado de su torre del homenaje hasta su misteriosa capilla cripta románica. Una inmersión en 1000 años de historia y arquitectura

