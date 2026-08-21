Découvrir le chœur de l’église Saint-jean-Baptiste, Eglise Saint-jean-Baptiste 1 rue de la ramalle 71390 BISSEY SOUS CRUCHAUD, Bissey-sous-Cruchaud

Informations pratiques

Découvrir le chœur de l’église Saint-jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-jean-Baptiste Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le chœur restauré de l’église Saint-Jean-Baptiste !

Venez admirer les statues du Christ, de Sainte-Anne et de Saint Jean-Baptiste, ainsi que la Gloire, toutes restaurées. Le tableau de l’Assomption, récemment remis en valeur, complète cette beauté retrouvée. Un coup d’œil à ne pas manquer !

Église Saint-jean-Baptiste 1 rue de la ramalle 71390 Bissey sous Cruchaud Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté L’église Saint-Jean-Baptiste de Bissey-sous-Cruchaud est située dans le département de Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté. Bien que sa période exacte de construction initiale ne soit pas précisée, elle a subi des remaniements au fil des siècles. La nef, construite au XVIIIe siècle, représente l’élément architectural le plus récent de l’édifice, tandis que le chœur, de style gothique, a perdu ses ouvertures d’origine.

Le mobilier de l’église est particulièrement remarquable : le chœur abrite un autel en faux marbre surmonté d’un retable orné de rinceaux et d’un double tabernacle. Ce mobilier, datant du XVe siècle, est classé au titre des Monuments historiques. Parmi les objets protégés figure également un ciboire, attribué à l’orfèvre François Depize (actif vers 1660-1670), aujourd’hui conservé au musée Denon de Chalon-sur-Saône.

L’église reste un lieu de culte catholique actif, rattaché au diocèse d’Autun et à la paroisse Saint-Vincent-des-Buis. Elle illustre ainsi la continuité religieuse et patrimoniale de cette région bourguignonne, plusieurs siècles après sa construction.

Le style gothique du chœur et les éléments baroques ou classiques de la nef reflètent les évolutions architecturales et artistiques locales. Ces transformations successives témoignent de l’adaptation de l’édifice aux besoins liturgiques et esthétiques des différentes époques, tout en préservant des traces de son histoire médiévale.( https://museedupatrimoine.fr/eglise-saint-jean-baptiste-de-bissey-sous-cruchaud-saone-et-loire/81599.html) Samedi 19 et dimanche 20/09 de 10h-18h

Découverte du Choeur de l’Eglise restauré avec les statues du Christ, de. Sainte-Anne, de Saint Jean-Baptiste et de la Gloire Cette restauration s’est terminéé avec le tableau de l’Assomption.

©alain Guyon