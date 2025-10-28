Découvrir le Coeur du Jura autrement Salins-les-Bains

Découvrir le Coeur du Jura autrement Salins-les-Bains mardi 28 octobre 2025.

Découvrir le Coeur du Jura autrement

Salins-les-Bains Jura

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

Date(s) :

2025-10-28 2025-10-30

Découvrir le Coeur du Jura autrement

Balades sensorielles et ludiques Eveil de vos sens et découverte du territoire

Balade en famille le mardi 28 octobre de 15h à 16h30

Balade adultes le jeudi 30 octobre de 15h à 16h30

Réservation au moins 48h à l’avance maximum .

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68

English : Découvrir le Coeur du Jura autrement

German : Découvrir le Coeur du Jura autrement

Italiano :

Espanol :

L’événement Découvrir le Coeur du Jura autrement Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA