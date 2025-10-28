Découvrir le Coeur du Jura autrement Salins-les-Bains
Découvrir le Coeur du Jura autrement Salins-les-Bains mardi 28 octobre 2025.
Découvrir le Coeur du Jura autrement
Salins-les-Bains Jura
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 15:00:00
fin : 2025-10-30 16:30:00
Date(s) :
2025-10-28 2025-10-30
Découvrir le Coeur du Jura autrement
Balades sensorielles et ludiques Eveil de vos sens et découverte du territoire
Balade en famille le mardi 28 octobre de 15h à 16h30
Balade adultes le jeudi 30 octobre de 15h à 16h30
Réservation au moins 48h à l’avance maximum .
Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68
English : Découvrir le Coeur du Jura autrement
German : Découvrir le Coeur du Jura autrement
Italiano :
Espanol :
L’événement Découvrir le Coeur du Jura autrement Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA