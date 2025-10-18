Découvrir le jardin urbain Parc de l’Egalité Villeneuve-sur-Lot

Découvrir le jardin urbain Parc de l’Egalité Villeneuve-sur-Lot samedi 18 octobre 2025.

Parc de l’Egalité 68 Av. du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Plongez dans un jardin urbain plein de surprises aromatiques, puis participez à un espace pratique pour tout savoir sur le compostage et ses secrets pour un jardin sain et écoresponsable.

Inscriptions obligatoires.

Parc de l’Egalité 68 Av. du Maréchal Leclerc Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

English : Découvrir le jardin urbain

Immerse yourself in an urban garden full of aromatic surprises, then take part in a practical area to learn all about composting and its secrets for a healthy, eco-responsible garden.

Registration required.

German : Découvrir le jardin urbain

Tauchen Sie in einen urbanen Garten voller aromatischer Überraschungen ein und nehmen Sie anschließend an einem praktischen Bereich teil, in dem Sie alles über das Kompostieren und seine Geheimnisse für einen gesunden und umweltbewussten Garten erfahren.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Immergetevi in un giardino urbano pieno di sorprese aromatiche, poi partecipate a un’area pratica per scoprire tutto sul compostaggio e i suoi segreti per un giardino sano ed eco-responsabile.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Découvrir le jardin urbain

Sumérjase en un huerto urbano lleno de sorpresas aromáticas y, a continuación, participe en un espacio práctico para descubrirlo todo sobre el compostaje y sus secretos para un jardín sano y ecorresponsable.

Inscripción obligatoria.

