Découvrir le Loos British Cemetery & Extension à hauteur d’enfants Journées européennes du Patrimoine Loos-en-Gohelle

121 rue Roger Salengro Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l’équipe de la CWGC vous accueille au cimetière militaire britannique de Loos-en-Gohelle.
À partir d’un carnet d’exploration, il est proposé aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir autrement le Loos British Cemetery & Extension.
Ce support pédagogique invite les plus jeunes à porter un regard curieux et sensible sur le site, en mêlant histoire, mémoire et observation de la nature.
Pourquoi parle-t-on de patrimoine durable ? Quel lien entre biodiversité et lieux de mémoire ?
Grâce à cette activité, les enfants deviennent les explorateurs d’un patrimoine vivant, où chaque pierre et chaque fleur ont une histoire à raconter. .
121 rue Roger Salengro Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 52 75 visitcwgc@cwgc.org
English :
As part of the European Heritage Days, the CWGC team welcomes you to the Loos-en-Gohelle British War Cemetery.
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals empfängt Sie das Team der CWGC auf dem britischen Soldatenfriedhof in Loos-en-Gohelle.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, il team del CWGC vi dà il benvenuto nel cimitero di guerra britannico di Loos-en-Gohelle.
Espanol :
Como parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el equipo del CWGC le da la bienvenida al Cementerio de Guerra Británico de Loos-en-Gohelle.
