Découvrir le métier d’encadrant technique en chantier d’insertion espaces verts/espaces naturels Agence RENNES OUEST Vezin-le-Coquet lundi 6 octobre 2025.

Venez découvrir Etudes et chantiers sur Vezin et son activité de chantier d'insertion. Présentation des entreprises d'insertion, de leurs objectifs, les postes proposés, les conditions de travail

Venez découvrir Etudes et chantiers sur Vezin et son activité de chantier d’insertion. Présentation des entreprises d’insertion, de leurs objectifs, les postes proposés, les conditions de travail et leur accompagnement. Visite d’un chantier d’insertion en espace naturel. Cet évènement est réservé à des professionnels expérimentés dans le domaine des travaux paysagers ou des espaces naturels.

13h30 Présentation de la structure 14h30 Nous vous emmenons sur un chantier en forêt à St Thurial rencontrer les équipes au travail 17H (max) retour sur notre site

Début : 2025-10-06T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-06T16:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/490890

Agence RENNES OUEST 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine