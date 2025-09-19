Découvrir le musée de la chimie entre chimie, nature et histoire Musée de la chimie Jarrie

Découvrir le musée de la chimie entre chimie, nature et histoire Musée de la chimie Jarrie vendredi 19 septembre 2025.

Découvrir le musée de la chimie entre chimie, nature et histoire 19 – 21 septembre Musée de la chimie Isère

Gratuit pour les – 11 ans, tarif réduit pour les 11 – 18 ans et les étudiants, tarif visite libre adulte : 3€, tarif visite guidée adulte : 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Installé dans le parc du Clos Jouvin, au rez-de-jardin dans l’ancienne maison de maître de la famille Jouvin devenue mairie de Jarrie, le Musée de la Chimie invite à découvrir l’aventure de la matière : de la maîtrise du feu préhistorique jusqu’à la révolution industrielle, en passant par les innovations scientifiques d’hier et de demain.

Petits et grands peuvent explorer, manipuler et expérimenter grâce à des expositions vivantes et un mini laboratoire en libre accès. Un lieu unique pour apprendre en s’amusant et s’émerveiller devant la chimie qui nous entoure !

Musée de la chimie 100 montée de la Creuse, Le Clos Jouvin, 38560 Jarrie, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Jarrie 38560 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476686218 http://www.ville-jarrie.fr Situé à Jarrie, au rez-de-chaussée de la Mairie, dans le parc municipal du Clos Jouvin, le musée se dessine dans l’environnement préservé des anciennes caves voûtées de la maison de maître.

Installé dans le parc du Clos Jouvin, au rez-de-jardin dans l’ancienne maison de maître de la famille Jouvin devenue mairie de Jarrie, le Musée de la Chimie invite à découvrir l’aventure de la : de …

Musée de la chimie