DECOUVRIR LE RECYCLAGE AUTOMOBILE RECYC AUTO L’Horme

DECOUVRIR LE RECYCLAGE AUTOMOBILE Mardi 25 novembre, 10h00 RECYC AUTO Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T10:00:00 – 2025-11-25T12:00:00

Fin : 2025-11-25T10:00:00 – 2025-11-25T12:00:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Recyc Auto ouvre exceptionnellement les portes de son site pour faire découvrir au grand public, aux professionnels, aux écoles et aux partenaires les coulisses d’un acteur clé de l’économie circulaire et de la transition écologique.

Spécialiste du traitement des véhicules hors d’usage (VHU) et de la valorisation des pièces automobiles, Recyc Auto s’inscrit au cœur d’une filière stratégique : celle du recyclage automobile et du réemploi, piliers indispensables d’une mobilité plus durable.

Lors de cet événement inédit, les visiteurs auront l’opportunité de plonger au cœur d’un site industriel moderne et de découvrir toutes les étapes de la seconde vie des véhicules :

de la réception et dépollution des véhicules,

au démontage et à la valorisation des pièces,

jusqu’aux innovations liées au réemploi, au traitement des batteries et à la réduction de l’empreinte carbone.

Le programme inclura des visites guidées, des ateliers techniques, des démonstrations en direct, ainsi que des rencontres avec les équipes qui font vivre au quotidien la mission de Recyc Auto : « Recycler la mobilité pour construire l’avenir. »

Cette initiative vise également à sensibiliser les jeunes aux métiers industriels et aux opportunités d’emploi dans un secteur en pleine transformation, tout en renforçant les liens entre les entreprises, les collectivités et les acteurs du territoire.

Venez découvrir comment Recyc Auto donne une seconde vie aux véhicules, réduit l’impact environnemental du secteur automobile et participe activement à bâtir une industrie plus circulaire, plus responsable et plus innovante.

RECYC AUTO 15 RUE DE LA LIBERATION 42152 L HORME L’Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@recycauto.fr »}]

Plonger dans le monde du recyclage automobile a l’échelle industrielle