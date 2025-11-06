Découvrir le secteur de l’Industrie Agence Bagneux Bagneux

Découvrir le secteur de l’Industrie Agence Bagneux Bagneux jeudi 6 novembre 2025.

Découvrir le secteur de l’Industrie Jeudi 6 novembre, 13h30 Agence Bagneux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T13:30:00 – 2025-11-06T15:00:00

Fin : 2025-11-06T13:30:00 – 2025-11-06T15:00:00

Participez au Grand Défi Forindustrie : Découvrez l’industrie de façon ludique et interactive ! Plongez dans l’univers captivant de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire , une plateforme pédagogique innovante inspirée des jeux vidéo. Rejoignez des milliers de participants pour explorer les multiples facettes des métiers de l’industrie. Un objectif clair : faire évoluer les regards sur l’industrie Ce dispositif a été pensé pour : Casser les idées reçues sur l’industrie, • Mieux comprendre ses en

Agence Bagneux 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/515651 »}]

Participez au Grand Défi Forindustrie : Découvrez l’industrie de façon ludique et interactive ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie