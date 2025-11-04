Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

DECOUVRIR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE Agence Chessy Val d’Europe Chessy

DECOUVRIR LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE Agence Chessy Val d'Europe Chessy

DECOUVRIR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE Agence Chessy Val d’Europe Chessy mardi 4 novembre 2025.

DECOUVRIR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE Mardi 4 novembre, 08h15 Agence Chessy Val d’Europe Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-04T08:15:00 – 2025-11-04T11:00:00
Fin : 2025-11-04T08:15:00 – 2025-11-04T11:00:00

Et si votre avenir se jouait dans l’Industrie? Venez découvrir ce secteur en pleine évolution, qui recrute et propose des opportunités accessibles à tous, même sans expérience préalable. Au programme : Présentation du secteur et de ses débouchés Échanges autour des parcours possibles : formation, immersion, emploi Objectif : Identifier les participants présentant un potentiel pour intégrer un parcours de découverte des métiers de l’industrie. Public visé : Demandeurs d’emploi, tous profils, moti

Agence Chessy Val d’Europe 77700 Chessy Chessy 77700 Seine-et-Marne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512626 »}]
Et si votre avenir se jouait dans l’Industrie? Venez découvrir ce secteur en pleine évolution, qui recrute et propose des opportunités accessibles à tous, même sans expérience préalable. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier