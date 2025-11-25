Découvrir le secteur de l’industrie Agence Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine

Découvrir le secteur de l’industrie Mardi 25 novembre, 13h00 Agence Conflans-Sainte-Honorine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T13:00:00 – 2025-11-25T16:00:00

Fin : 2025-11-25T13:00:00 – 2025-11-25T16:00:00

Durant cette réunion, nous vous présenterons ce secteur très diversifié qui propose des perspectives de carrières intéressantes. Nous aborderons également les formations disponibles pour intégrer ces métiers. L’industrie regroupe tous les métiers de la production de biens : conception/recherche, préparation et organisation, production et réalisation, maintenance, commercialisation et achat. Chaudronnerie, maintenance, usinage, cybersécurité, robotique, dessin industriel Voici quelques-uns des no

Agence Conflans-Sainte-Honorine 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Fin d’Oise Yvelines Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/489076 »}]

