Découvrir le secteur de l’industrie Agence Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois

Découvrir le secteur de l’industrie Agence Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois jeudi 6 novembre 2025.

Découvrir le secteur de l’industrie Jeudi 6 novembre, 13h00 Agence Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T13:00:00 – 2025-11-06T14:00:00

Fin : 2025-11-06T13:00:00 – 2025-11-06T14:00:00

Vous aimeriez découvrir des métiers d’avenir et en savoir plus sur le secteur industriel? Rejoignez -nous pour l’atelier Découverte des métiers de l’industrie Pourquoi participer ? Cet atelier, en partenariat avec FORINDUSTRIE, vous permettra d’explorer des métiers passionnants, de comprendre les compétences recherchées dans ce secteur. L’industrie est un domaine en pleine transformation, avec de nombreuses opportunités ! Cette initiative unique a pour ambition de combattre les idées reçues et d

Agence Fontenay-sous-Bois 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Alouettes Val-de-Marne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512286 »}]

Vous aimeriez découvrir des métiers d’avenir et en savoir plus sur le secteur industriel? Rejoignez -nous pour l’atelier Découverte des métiers de l’industrie Pourquoi participer ? La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier