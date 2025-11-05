Découvrir le secteur de l’industrie Agence Gonesse Gonesse

Découvrir le secteur de l’industrie Mercredi 5 novembre, 08h30 Agence Gonesse Val-d’Oise

Début : 2025-11-05T08:30:00 – 2025-11-05T11:00:00

Fin : 2025-11-05T08:30:00 – 2025-11-05T11:00:00

Vous dépendez de l’agence France Travail de Gonesse? Nous vous proposons de participer à une réunion d’information consacrée au secteur de l’industrie. L’objectif de cet atelier est de vous faire découvrir une plateforme en ligne innovante « FORINDUSTRIE » : Conçue comme un véritable jeu vidéo, qui vous permettra de découvrir les métiers industriels de façon ludique et immersive ! Lors de cet échange, nous aborderons les métiers qui recrutent actuellement dans l’industrie, les avantages et perspec

Agence Gonesse 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d'Oise Ile-de-France

