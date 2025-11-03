Découvrir le secteur de l’industrie Agence Pontault-Combault Pontault-Combault

Découvrir le secteur de l’industrie Agence Pontault-Combault Pontault-Combault lundi 3 novembre 2025.

Découvrir le secteur de l’industrie Lundi 3 novembre, 14h00 Agence Pontault-Combault Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T14:00:00 – 2025-11-03T16:00:00

Fin : 2025-11-03T14:00:00 – 2025-11-03T16:00:00

Nous vous proposons de découvrir les métiers et les perspectives d’emploi dans l’industrie. L’industrie est un domaine dynamique et en constante évolution. Elle offre une multitude d’opportunités que vous ne pouvez pas vous permettre de négliger. Nous vous proposons d’intégrer un parcours découverte en participant à l’animation en ligne ForIndustrie, qui se déroulera du 17 novembre au 5 décembre. #FORINDUSTRIE

Vous allez découvrir que les métiers de ce secteur sont non seulement variés, mais au

Agence Pontault-Combault 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521824 »}]

Nous vous proposons de découvrir les métiers et les perspectives d’emploi dans l’industrie. L’industrie est un domaine dynamique et en constante évolution. #TousMobilisés 1 jeune 1 solution