Découvrir le secteur de l’industrie et ses métiers : Participez au Rallye de l’Industrie Agence ROMORANTIN-LANTHENAY Romorantin-Lanthenay

Découvrir le secteur de l’industrie et ses métiers : Participez au Rallye de l’Industrie Lundi 3 novembre, 08h30 Agence ROMORANTIN-LANTHENAY Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T08:30:00+01:00 – 2025-11-03T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-03T08:30:00+01:00 – 2025-11-03T11:00:00+01:00

Dans la cadre de la semaine de l’industrie et en partenariat avec l’UIMM, nous organisons un Rallye de l’Industrie, 100% féminin, qui se déroulera du 3 au 7 novembre 2025 Pourquoi y participer !

Visiter des entreprises de notre bassin

Rencontrer des employeurs

Echanger avec des salariés sur leurs métiers

Le 3 novembre 2025 matin, réunion d’information afin de vous présenter cet évènement ainsi que l’organisation.

Agence ROMORANTIN-LANTHENAY 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

