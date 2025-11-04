Découvrir le secteur de l’industrie Étampes – Agence Etampes Étampes

Découvrir le secteur de l’industrie Mardi 4 novembre, 13h00 Étampes – Agence Etampes Essonne

Venez à la découverte des métiers de l’industrie, un secteur qui recrute.

Un conseiller France Travail vous présentera le secteur de l’industrie et des différents métiers. Vous pourrez également si vous le souhaitez vous inscrire au GRAND DEFI FORINDUSTRIE qui aura lieu courant novembre (plateforme numérique et ludique vous permettant de découvrir le monde de l’industrie et de gagner des prix). Nous vous attendons nombreux !

Étampes – Agence Etampes 91150 Étampes Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Ile-de-France

Venez à la découverte des métiers de l’industrie, un secteur qui recrute. La semaine de l’industrie #TousMobilisés