DECOUVRIR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Agence Chessy Val d’Europe Chessy

DECOUVRIR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Jeudi 13 novembre, 13h00 Agence Chessy Val d’Europe Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T13:00:00 – 2025-11-13T16:00:00

Fin : 2025-11-13T13:00:00 – 2025-11-13T16:00:00

Et si votre avenir se jouait dans l’Industrie? Venez découvrir ce secteur en pleine évolution, qui recrute et propose des opportunités accessibles à tous, même sans expérience préalable. Au programme : Présentation du secteur et de ses débouchés Échanges autour des parcours possibles : formation, immersion, emploi Objectif : Identifier les participants présentant un potentiel pour intégrer un parcours de découverte des métiers de l’industrie. Public visé : Demandeurs d’emploi, tous profils, moti

Agence Chessy Val d'Europe 77700 Chessy Chessy 77700 Seine-et-Marne Ile-de-France

