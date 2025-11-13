DECOUVRIR LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE Agence Chessy Val d’Europe Chessy
Et si votre avenir se jouait dans l’Industrie? Venez découvrir ce secteur en pleine évolution, qui recrute et propose des opportunités accessibles à tous, même sans expérience préalable. Au programme : Présentation du secteur et de ses débouchés Échanges autour des parcours possibles : formation, immersion, emploi Objectif : Identifier les participants présentant un potentiel pour intégrer un parcours de découverte des métiers de l’industrie. Public visé : Demandeurs d’emploi, tous profils, moti
Agence Chessy Val d'Europe 77700 Chessy Chessy 77700 Seine-et-Marne Ile-de-France
