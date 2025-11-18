Découvrir l’entreprise AEQUS dans le cadre de la semaine de l’industrie Mazières-en-Mauges – Agence CHOLET Mazières-en-Mauges

Découvrir l’entreprise AEQUS dans le cadre de la semaine de l’industrie Mardi 18 novembre, 13h00 Mazières-en-Mauges – Agence CHOLET Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T15:00:00

Fin : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T15:00:00

L’entreprise Aequs, spécialisée dans le domaine de fabrication de précision de matériels aéronautique ouvre ses portes pour promouvoir les postes dans l’industrie.

Après une présentation de l’entreprise, vous découvrirez les différents postes de l’entreprise Aequs.

Mazières-en-Mauges – Agence CHOLET 49280 Mazières-en-Mauges Mazières-en-Mauges 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’entreprise Aequs, spécialisée dans le domaine de fabrication de précision de matériels aéronautique ouvre ses portes pour promouvoir les postes dans l’industrie. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution