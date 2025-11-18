Découvrir l’entreprise Rehlko dans le cadre de la semaine de l’industrie Agence CHOLET Cholet

Découvrir l’entreprise Rehlko dans le cadre de la semaine de l’industrie Mardi 18 novembre, 08h30 Agence CHOLET Maine-et-Loire

Début : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

L’entreprise Rehlko ouvre ses portes pour promouvoir les postes dans l’industrie

Après une présentation de l’entreprise dans le SHOWROOM, vous découvrirez les différents services de l’entreprise Rehlko.

Agence CHOLET 49300 Cholet Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’entreprise Rehlko ouvre ses portes pour promouvoir les postes dans l’industrie 1 jeune 1 solution #TousMobilisés