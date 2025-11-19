Découvrir l’entreprise WIBAIE dans le cadre de la semaine de l’industrie Agence CHOLET Cholet

Découvrir l’entreprise WIBAIE dans le cadre de la semaine de l’industrie Mercredi 19 novembre, 08h00 Agence CHOLET Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T10:00:00+01:00

L’entreprise Wibaie, spécialisée dans la conception et la fabrication de menuiseries industrielles ouvre ses portes.

Après une présentation de l’entreprise, vous découvrirez les différents postes de l’entreprise Wibaie.

Agence CHOLET 49300 Cholet Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire

