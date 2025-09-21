Découvrir les archives de la ville Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel Montauban

Découvrir les archives de la ville Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel Montauban dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit. À partir de 10 ans. Réservation obligatoire. Places limitées

À la découverte des Archives municipales de Montauban

Des plans anciens aux documents du quotidien, découvrez l’histoire de Montauban telle qu’elle est conservée aux Archives municipales.

Cette visite guidée vous permettra d’approcher des pièces majeures, comme le cadastre napoléonien, et de mieux comprendre le rôle essentiel des archives, hier comme aujourd’hui.

Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel 2 bd Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11 https://montauban.com/pole-patrimoine-culturel Le Pôle Patrimoine Culturel, service de la Direction du Développement Culturel et du Patrimoine, regroupe le CIAP, le Musée de la Résistance et du Combattant, les Archives municipales et la Bibliothèque Patrimoine. bus : ligne 1 et 6, arrêt Fobio

en voiture : rocade sortie 62 « les Chaumes », puis avenue Marcel Unal, puis avenue Léonid Chrol

© Archives municipales © Archives municipales – ville de Montauban