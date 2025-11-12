Découvrir les Chants d’Oiseaux Coulandon Argentan

Découvrir les Chants d’Oiseaux

Coulandon Bois François Desgranges Argentan Orne

Début : 2026-01-21 09:00:00

fin : 2026-01-21 12:00:00

2026-01-21

Avec une animatrice nature, parcourez les chemins pour découvrir les mélodies forestières du printemps et leurs compositeurs à plumes !

Balade nature

Durée 3h

Samedi 11 avril à 9h

Argentan Bois François Desgranges Coulandon ( en face de l'école Victor Hugo)

Gratuit .

Coulandon Bois François Desgranges Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

