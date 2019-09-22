Informations pratiques

Barbentane

Découvrir Les Chiroptères et Découvrir le Mondes des Libellules

Du mardi 22 au mercredi 23 septembre 2026. Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-22

Partez à la découverte des mondes des chiroptères et des libellules à Barbentane !

Partez à la découverte des mondes des chiroptères et des libellules à Barbentane !



Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communal de Barbentane, participez à deux sorties pour découvrir les chauves-souris et libellules, en famille ou entre amis.



Mardi 22 septembre, à 19 heures

Rendez-vous au parking du Moulin et partez avec Wendy, garde-technicienne pour le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la découverte des chiroptères.



Mercredi 23 septembre de 13h30 à 15h

Accompagnés de Delphine, garde-animatrice pour le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, partez à la découverte des libellules et demoiselles de notre région que mangent-elles ? Où vivent-elles ? Respirent-elles sous l’eau ? Après une brève introduction place à la capture et à l’observation pour tout apprendre sur cet insecte coloré et son fascinant cycle de vie, entre eau et air. Rendez-vous au bout du Chemin du Mouton.



Les places sont limitées pour chaque sortie. Les inscriptions se font en mairie ou par téléphone .

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the worlds of bats and dragonflies in Barbentane!

L’événement Découvrir Les Chiroptères et Découvrir le Mondes des Libellules Barbentane a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence