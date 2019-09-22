Découvrir Les Chiroptères et Découvrir le Mondes des Libellules Barbentane
mardi 22 septembre 2026 · Barbentane
Informations pratiques
Barbentane
Découvrir Les Chiroptères et Découvrir le Mondes des Libellules
Du mardi 22 au mercredi 23 septembre 2026. Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-22
Partez à la découverte des mondes des chiroptères et des libellules à Barbentane !
Partez à la découverte des mondes des chiroptères et des libellules à Barbentane !
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communal de Barbentane, participez à deux sorties pour découvrir les chauves-souris et libellules, en famille ou entre amis.
Mardi 22 septembre, à 19 heures
Rendez-vous au parking du Moulin et partez avec Wendy, garde-technicienne pour le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la découverte des chiroptères.
Mercredi 23 septembre de 13h30 à 15h
Accompagnés de Delphine, garde-animatrice pour le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, partez à la découverte des libellules et demoiselles de notre région que mangent-elles ? Où vivent-elles ? Respirent-elles sous l’eau ? Après une brève introduction place à la capture et à l’observation pour tout apprendre sur cet insecte coloré et son fascinant cycle de vie, entre eau et air. Rendez-vous au bout du Chemin du Mouton.
Les places sont limitées pour chaque sortie. Les inscriptions se font en mairie ou par téléphone .
Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85
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English :
Set out to explore the worlds of bats and dragonflies in Barbentane!
L’événement Découvrir Les Chiroptères et Découvrir le Mondes des Libellules Barbentane a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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