Découvrir les couches lavables En visio, via Teams Rennes Lundi 26 janvier 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Pour en appréhender les avantages économiques et écologiques, les différents modèles et l’organisation au quotidien. Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Possibilité de prêt d’un kit pour 1 mois lors d’un rendez-vous pris à l’issu de l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T22:00:00.000+01:00

http://bit.ly/rennes_zerodechet

