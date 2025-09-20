Découvrir les décors de l’église Saint-Salvi lors d’une visite nocturne éclairée de votre lampe torche. Église Saint-Salvy Albi

Découvrir les décors de l’église Saint-Salvi lors d’une visite nocturne éclairée de votre lampe torche. Église Saint-Salvy Albi samedi 20 septembre 2025.

Découvrir les décors de l’église Saint-Salvi lors d’une visite nocturne éclairée de votre lampe torche. Samedi 20 septembre, 19h45 Église Saint-Salvy Tarn

Gratuit. Ouverture des inscriptions en ligne sur albi.fr début septembre. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:45:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T19:45:00 – 2025-09-20T21:00:00

Visite de l’église à la lampe torche, afin d’admirer les décors dans leur ambiance crépusculaire.

Participez également à un quiz préparé par les élèves de BTS Tourisme du lycée Toulouse-Lautrec d’Albi.

Durée : 1h – Sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles.

N’oubliez pas de venir avec votre lampe torche (prêt de jumelles possible sur place).

Organisé par la Ville d’Albi, avec la participation des élèves de BTS Tourisme du lycée Toulouse-Lautrec d’Albi.

Église Saint-Salvy 29 rue Mariès, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563432343 [{« type »: « link », « value »: « https://albi.fr/ »}] La première mention d’un chapitre de clercs date de 940. L’église reste l’édifice religieux principal d’Albi jusqu’au XIIIe siècle, mais aucun élément architectural ne semble antérieur au XIe siècle. Reconstruction de la collégiale autour de 1070. Chevet achevé vers 1100, caractérisé par l’emploi systématique de l’arc outrepassé. Nef et portails nord et ouest du XIIe siècle. Cloître du XIIIe siècle. De grandes transformations ont lieu au milieu du XVe siècle, avec reconstruction totale du chœur et surélévation du transept et d’une partie de la nef. Le portail roman est également modifié à cette époque. Au XVIIIe siècle, deux absidioles romanes reçoivent des retables. En 1720, le maître autel Renaissance est démoli pour permettre la création d’une pseudo crypte à la place du caveau d’origine. Un nouvel autel majeur est consacré en 1723, surmonté en 1730 d’un baldaquin à colonnes de marbre. Transformée en magasin à fourrage pendant la Révolution, l’église est rendue au culte en 1811. Grands travaux au cours du XIXe siècle, dénaturant l’édifice au point d’entraîner son déclassement. Une restauration intérieure en style néo-gothique commence en 1873 sous la direction de l’architecte Bodin-Legendre, avec un décor établi par Nelli.

Visite de l’église à la lampe torche, afin d’admirer les décors dans leur ambiance crépusculaire.

© Ville d’Albi