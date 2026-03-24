Découvrir les formations aux métiers d’art

Lycée Augustin Boismard Rue Emile Neuville Brionne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:00:00

fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le lycée Augustin Boismard lycée des métiers d’arts vous propose de découvrir lors d’une visite de l’établissement, les différentes formations liées aux métiers d’arts: l’ébénisterie, la maroquinerie, la tapisserie d’ameublement, la sellerie et les métiers du spectacle.

Métiers

Ebéniste

Marqueteur

Menuisier en sièges

Tapissier d’ameublement et/ou tapissier décorateur

Maroquinier

Sellier-maroquinier

Fabricant de décors de spectacle

Visite sur rendez-vous. (scolaires possibles) .

Lycée Augustin Boismard Rue Emile Neuville Brionne 27800 Eure Normandie +33 2 32 44 80 76

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English : Découvrir les formations aux métiers d’art

L’événement Découvrir les formations aux métiers d’art Brionne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay