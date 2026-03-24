Découvrir les formations aux métiers d’art Brionne
Découvrir les formations aux métiers d’art Brionne mardi 7 avril 2026.
Découvrir les formations aux métiers d’art
Lycée Augustin Boismard Rue Emile Neuville Brionne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 09:00:00
fin : 2026-04-07 12:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le lycée Augustin Boismard lycée des métiers d’arts vous propose de découvrir lors d’une visite de l’établissement, les différentes formations liées aux métiers d’arts: l’ébénisterie, la maroquinerie, la tapisserie d’ameublement, la sellerie et les métiers du spectacle.
Métiers
Ebéniste
Marqueteur
Menuisier en sièges
Tapissier d’ameublement et/ou tapissier décorateur
Maroquinier
Sellier-maroquinier
Fabricant de décors de spectacle
Visite sur rendez-vous. (scolaires possibles) .
Lycée Augustin Boismard Rue Emile Neuville Brionne 27800 Eure Normandie +33 2 32 44 80 76
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L’événement Découvrir les formations aux métiers d’art Brionne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay