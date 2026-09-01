Découvrir les huiles essentielles place du village Combovin
samedi 26 septembre 2026 · place du village · Combovin
Informations pratiques
Combovin
Découvrir les huiles essentielles
place du village annexe mairie Combovin Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
réservation nécessaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 16:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Avec Jean Coudour préparateur en pharmacie, botaniste et formateur,atelier sur les huiles essentielles utilisées en synergie pour stimuler l immunité.
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place du village annexe mairie Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes casamatta-contact@gmail.com
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English :
With Jean Coudour, pharmacy technician, botanist, and instructor, a workshop on essential oils used in combination to boost the immune system.
L’événement Découvrir les huiles essentielles Combovin a été mis à jour le 2026-08-30 par Valence Romans Tourisme