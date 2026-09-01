Découvrir les huiles essentielles place du village Combovin

Informations pratiques

Combovin

Découvrir les huiles essentielles

place du village annexe mairie Combovin Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

réservation nécessaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Avec Jean Coudour préparateur en pharmacie, botaniste et formateur,atelier sur les huiles essentielles utilisées en synergie pour stimuler l immunité.

.

place du village annexe mairie Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes casamatta-contact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Jean Coudour, pharmacy technician, botanist, and instructor, a workshop on essential oils used in combination to boost the immune system.

L’événement Découvrir les huiles essentielles Combovin a été mis à jour le 2026-08-30 par Valence Romans Tourisme