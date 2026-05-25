La Capelle

Découvrir les jeux anciens en famille

13 rue de l’Armistice La Capelle Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La ville et le centre socioculturel (TAC TIC Animation) de La Capelle vous proposent de (re)découvrir les jeux anciens dans le cadre historique de la Villa Pasques.

Vous pourrez profiter de votre venue pour découvrir l’exposition temporaire Les enfants dans la guerre .

La ville et le centre socioculturel (TAC TIC Animation) de La Capelle vous proposent de (re)découvrir les jeux anciens dans le cadre historique de la Villa Pasques.

Vous pourrez profiter de votre venue pour découvrir l’exposition temporaire Les enfants dans la guerre . .

13 rue de l’Armistice La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 52 00 mairie@villedelacapelle.fr

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English :

The town of La Capelle and its socio-cultural center (TAC TIC Animation) invite you to (re)discover old-fashioned games in the historic Villa Pasques.

You can also take advantage of your visit to discover the temporary exhibition Children in War .

L’événement Découvrir les jeux anciens en famille La Capelle a été mis à jour le 2026-05-25 par OT du Pays de Thiérache