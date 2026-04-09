Découvrir les métiers de l’aide à la personne et de la petite enfance, Espace Coeur de Ville, Saint-Dizier

Découvrir les métiers de l’aide à la personne et de la petite enfance Jeudi 9 avril, 13h30 Espace Coeur de Ville Haute-Marne

Sur inscription obligatoire auprès de votre conseiller emploi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T13:30:00+02:00 – 2026-04-09T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-09T13:30:00+02:00 – 2026-04-09T17:30:00+02:00

Venez découvrir les métiers de l’aide à la personne et de la petite enfance lors d’un forum d’information à Saint-Dizier.

Des partenaires et organismes de formation seront présents pour répondre à toutes vos questions et vous présenter les formations menant à ces métiers qui recrutent près de chez vous.

Cet événement est l’occasion d’échanger avec des professionnels, de mieux connaître les parcours de formation et de s’orienter vers des métiers centrés sur l’accompagnement des personnes et la petite enfance.

Espace Coeur de Ville Place du Général de Gaulle, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Forum pour découvrir les métiers de l’aide à la personne et de la petite enfance, rencontrer des organismes de formation et s’informer sur les métiers qui recrutent près de chez vous.