Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découvrir les métiers de l’industrie Agence Antony Antony

Découvrir les métiers de l'industrie Agence Antony Antony

Découvrir les métiers de l’industrie Agence Antony Antony jeudi 13 novembre 2025.

Découvrir les métiers de l’industrie – Le Grand Défi For Industrie Jeudi 13 novembre, 13h00 Agence Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-13T13:00:00 – 2025-11-13T15:00:00
Fin : 2025-11-13T13:00:00 – 2025-11-13T15:00:00

Venez découvrir ce secteur qui se modernise et se féminise. De la métallurgie à la chimie, de l’univers de la mode à la pharmacie, de l’énergie au papier carton, l’industrie vous propose une multitude de possibilités d’emploi. L’industrie regroupe tous les métiers de la production de biens : de la conception/recherche, la préparation et l’organisation, la production et la réalisation, de la maintenance, à la commercialisation et aux achats, Venez découvrir ces opportunités d’emploi et de formati

Agence Antony 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512588 »}]
Venez découvrir ce secteur qui se modernise et se féminise. #TousMobilisés La semaine de l’industrie