Découvrir les métiers de l’Industrie Agence Bezons Bezons

Découvrir les métiers de l’Industrie Mardi 4 novembre, 08h30 Agence Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Vous dépendez de l’agence France Travail de Bezons ? Nous vous proposons de participer à une réunion d’information consacrée au secteur de l’industrie. L’objectif de cet atelier est de vous de vous faire découvrir une plateforme en ligne innovante, conçue comme un véritable jeu vidéo, qui vous permettra de découvrir les métiers industriels de façon ludique et immersive. Lors de cet échange, nous aborderons les métiers qui recrutent actuellement dans l’industrie, les avantages et perspectives qu’

Agence Bezons 95870 Bezons Bezons 95870 Val-d'Oise Ile-de-France

