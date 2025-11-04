Découvrir les métiers de l’industrie Agence La Courneuve La Courneuve

Découvrir les métiers de l’industrie Agence La Courneuve La Courneuve mardi 4 novembre 2025.

Découvrir les métiers de l’industrie Mardi 4 novembre, 08h30 Agence La Courneuve Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Nous vous proposons de participer à une réunion d’information découverte des métiers du secteur de l’industrie. Lors de cet échange, nous aborderons les métiers qui recrutent actuellement dans l’industrie, les avantages et perspectives qu’offre ce secteur, et les différentes opportunités professionnelles accessibles. Chaudronnerie, maintenance, usinage, cybersécurité, robotique, dessin industriel Voici quelques-uns des nombreux domaines dans lesquels chacun peut trouver sa place, quel que soit s

Agence La Courneuve 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 Quatre-Routes – Rateau Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517761 »}]

Nous vous proposons de participer à une réunion d’information découverte des métiers du secteur de l’industrie. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie