Découvrir les métiers de l’industrie au CFAI AFPI Pole formation UIMM Cournon-d’Auvergne

Découvrir les métiers de l’industrie au CFAI AFPI Mercredi 19 novembre, 09h30 Pole formation UIMM Puy-de-Dôme

Début : 2025-11-19T09:30:00 – 2025-11-19T11:30:00

Fin : 2025-11-19T09:30:00 – 2025-11-19T11:30:00

Après une présentation de l’industrie et de ses métiers, les demandeurs d’emploi effectueront une visite interactive des ateliers techniques où ils auront l’occasion de participer à des mini ateliers.

Les ateliers sont les suivants :

• Atelier conduite de ligne de production et de maintenance,

• Atelier d’usinage

• Atelier de chaudronnerie

• Atelier de soudage

Pole formation UIMM 7 rue du bois joli 63800 Cournon Cournon-d'Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

