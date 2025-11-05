Découvrir les métiers de l’industrie – Le Grand Défi For Industrie Agence Gennevilliers Gennevilliers

Découvrir les métiers de l’industrie – Le Grand Défi For Industrie Mercredi 5 novembre, 13h00 Agence Gennevilliers Hauts-de-Seine

L’industrie est un secteur clé qui recrute activement. Cet atelier est conçu pour vous faire découvrir la diversité des métiers et les opportunités de carrière qu’offre ce secteur dynamique. L’industrie regroupe plus de 30 branches d’activités, telles que la métallurgie, l’agroalimentaire, la chimie, et bien d’autres. En 2025, 21 850 projets de recrutement sont prévus dans ce secteur, avec une forte demande pour des métiers en tension. Ne manquez pas cette occasion unique de vous informer sur un

Agence Gennevilliers 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Ile-de-France

